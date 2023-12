Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- Mircea Geoana a declarat presei, dupa o dezbatere initiata de Camera de Comert din Iasi pe teme de securitate regionala, ca in ceea ce priveste reconstructia Ucrainei trebuie sa fim foarte activi si sa ne organizam pentru a participa cu firme la acest proces. ”In ceea ce priveste reconstructia Ucrainei,…

- Premierul eston Kaja Kallas anunta ca vrea sa preia conducerea NATO, in contextul Razboiului din Ucraina si unor amenintari emergente ca China, scrie site-ul Politico, potrivit news.ro.Intrebata la ”Summitul Apararii Politico” daca vrea sa-i succeada secretarului general al NATO ens Stoltenberg,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat marti interesul Romaniei de a creste nivelul investitiilor in sectoarele aparare, IT, inginerie spatiala si energie, in contextul crizei de securitate care afecteaza Europa si Orientul Mijlociu.Seful Executivului a avut o intrevedere, la Palatul Victoria,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi decizia guvernului de la Kiev de a inlocui sintagma „limba moldoveneasca” prin „limba romana”. „Salut declaratia comuna a presedintelui Zelenski si a prim-ministrului Marcel Ciolacu, prin care se confirma romana ca limba oficiala pentru comunitatea…

- Romania si Ucraina vor avea o altfel de abordare pentru a preveni atacurile rusesti asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a declarat Marcel Ciolacu, aflat la Kiev. Ciolacu a mai susținut și ca deocamdata „nu exista indicii ca a fost un atac intentionat al Federatiei…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri, despre data la care va avea loc rectificarea bugetara si a afirmat: ”Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul in care va trece legea pe care mi-am asumat-o in Parlamentul Romaniei, se va crea cadrul legal. Cand vom avea cadrul legal, deja s-au dat mai…

- Gebauer a amintit ca tara noastra a indeplinit toate cerintele tehnice pentru a face parte din spatiul de libera circulatie europeana. "Va asigur ca majoritatea covarsitoare a statelor UE sustin Romania si Bulgaria in acest demers si cu totii vor face eforturi pentru a gasi o solutie sa faceti parte…