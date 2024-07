Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 10 iulie, ca este nevoie de o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru modificarea legislatiei, dupa tragedia tinerei de 19 ani ucise de urs pe traseul Jepii Mici.Mai precis, in sesiunea extraordinara a Parlamentului va fi adoptata o inițiativa legislativa…

- Scumpiri de sezon la malul marii. Turiștii care merg pe litoral trebuie sa achite preturi mai mari la cazare si alte servicii. Tarifele s-au majorat de azi cu cel puțin zece procente. Sunt și operatori, puțini insa, care mențin prețurile din luna iunie, in speranța ca vor ocupa toate camerele din hoteluri.…

- Vacanța pe litoral este mai scumpa de ieri. Pentru ca am intrat in a doua luna de vara, cazarea costa cu 10-15% mai mult, iar pentru un șezlong, turiștii dau 10-20 de lei in plus. Iar, peste doua saptamani, cand va fi varful sezonului estival, vor urma alte scumpiri. Tarifele au urcat in toate stațiunile.…

- Din cauza afluxului mare de turisti ce vor sa si petreaca vacanta la mare, traficul este unul extrem de aglomerat pe autostrada A2, pe sensul de mers spre litoral. Din cauza afluxului mare de turisti ce vor sa si petreaca vacanta la mare, traficul este unul extrem de aglomerat pe autostrada A2, pe sensul…

- Se apropie vacanta de vara a copiilor – la finalul acestei saptamani – iar numarul numarul turistilor este de asteptat sa creasca semnificativ la mare, mai ales ca lunea viitoare este libera si pentru parinti pentru ca sunt Rusaliile. Hotelierii s-au pregatit deja cu oferte speciale in toate statiunile…

- Daca ești in Constanța in mini-vacanța de 1 mai și Paște și vrei sa afli cele mai interesante povești despre trecutul orașului, patrimoniul cultural și istoric și memoria locurilor din centrul vechi al urbei nu trebuie sa ratezi un tur cu Diana Slav, un ghid turistic din Constanța cu experiența de 10…

- Pe 1 Mai incepe cea mai lunga minivcanța din acest an, iar majoritatea romanilor fie și-au stabilit un prim sejur, fie sunt pe cale sa o faca. In aceste condiții ne-am gandit sa aflam cat costa o vacanta in Maramures, de Paste 2024, dar și ce prețuri sunt pe litoral anul acesta. Cea mai lunga […] The…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța redimensionarea reprezentanțelor și consulatelor. El da ca exemplu Dubai, unde „acum 20 de ani veneau doi romani, intre timp vin 100.000”: „Nu-i normal sa reasezam lucrurile?”. „Toate ministerele, conform legii in vigoare, se reorganizeaza, inclusiv Ministerul de Externe.…