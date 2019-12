Stiri pe aceeasi tema

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, despre situatia din PSD si despre relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat…

- "Nu vom avea alegeri anticipate. Sunt inutile. PNL ar trebui sa se comportte ca si cum acum au castigat alegerile, si nu sa o balbaie un an. M-as pune pe munca temeinica de acum", spune fostul presedinte. Traian Basescu considera ca PSD nu are forta sa rastoarne guvernul Orban. "Ponta a ramas…

- Dumitru Pirvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie (FNME), a declarat, marți, la un post local de televiziune, ca a avut semnale ca politicienii au incercat sa se implice in alegerile pentru desemnarea noilor șefi ai federației care vor avea loc saptamana viitoare. Liderul…

- Marcel Ciolacu (liderul PSD Buzau) și Paul Stanescu (liderul PSD Olt) ar fi susținuți de 35 de organizații județene sa preia interimar conducerea PSD ca președinte, respectiv secretar general, au declarat surse politice, marți, pentru Mediafax.Chiar daca 'reformatorii' din jurul lui Marcel…

- "Dragi MCV-isti din unitatea de elita 'copy paste' ne dati recomandari confidentiale sau clasificate? Una dintre recomandarile 'clasificate'... stiu sigur ca deja am indeplinit-o, am 'impachetat-o' si v-am dat-o la UE intr-un mare fel. In sicriu, desigur, asa cum ne-ati ordonat, gasiti politica…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, face mișto de premierul Viorica Dancila, dupa ce aceasta a facut mai multe gafe in cadrul unei emisiuni moderate de realizatorul Romania TV, Victor Ciutacu.Citește și: Inregistrare EXPLOZIVA facuta de publica de unchiul Alexandrei Maceșanu: Daca era moarta,…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos precizeaza ca, daca va ajunge la guvernare, partidul sau nu va taia pensiile si salariile, calificand pactul pentru “bunastarea” romanilor propus de Viorica Dancila drept strategie ieftina de campanie, inventata de Ion Iliescu. El considera ca oamenii trebuie sa stie ca ”PSD…

- Un avion folosit în campania electorala de premierul canadian Justin Trudeau a fost avariat miercuri spre joi noapte, în urma coliziunii cu un autobuz ce transporta mai mulți jurnaliști spre terminalul aeroportului din Victoria, Columbia Britanica, informeaza publicația The Star. Avionul,…