Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a aniversat pe 21 iunie ziua fiicei sale, iar jurnalistii de la Libertatea au publicat o serie de fotografi din care, sustineau, ar fi reiesit faptul ca la petrecere au participat mult mai multe persoane decat prevar reglementarile din timpul starii de alerta. "Orban "Pilduitorul''…

- Presedintele interimar al PSD spune ca premierul are tupeul sa le dea romanilor „sfaturi biblice” legate de respectarea regulilor pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, in timp ce unii lideri liberali le incalca pe toate. „Orban 'Pilduitorul' are tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice: amenda…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca despre premierul Orban ca este "Pilduitorul" care are tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice, in conditiile in care "Sfinții petrecerilor", Rareș și Costel, au incalcat fara rușine toate regulile. Pentru ei nu exista lege, mai scrie Ciolacu, intr-un…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Orban ”Pilduitorul” ii amenința pe romani cu amenzi, dar ii iarta pe ”sfinții petrecerilor” Rareș Bogdan și Costel Alexe.Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania stagneaza. Gabriela Firea: Nu vreau ca PSD sa faca sacrificii pentru…

- Presedintele interimar al PSD Marcel CIolacu l-a atacat luni pe premierul Ludovic Orban, despre care spune ca are „tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice”, referindu-se la indemnarile premierului catre cetateni de a purta masca. „Sfintii petrecerilor Rares si Costel au incalcat fara rusine toate regulile”,…

- Orban ,,Pilduitorul'' are tupeul sa dea românilor sfaturi biblice: amenda e o forma de îndreptare, dar.. doar pentru popor, în condițiile în care ,,Sfinții petrecerilor'' Rareș și Costel au încalcat fara rușine toate regulile, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.…

- Presedintele interimar al PSD Marcel CIolacu l-a atacat luni pe premierul Ludovic Orban, despre care spune ca are „tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice”, referindu-se la indemnarile premierului catre cetateni de a purta masca. „Sfintii petrecerilor Rares si Costel au incalcat fara rusine toate regulile”,…

- Senatorul PSD Niculae Badalau are o reactie suburbana la adresa deputatului PNL Florin Roman dupa ce acesta s-a referit la „manelele lui Badalu” in timpul unui discurs sustinut luni in Parlament. „Pentru ca m-a pomenit in delirul lui verbal, ma simt dator sa-i dau o replica in acelasi ton, pentru…