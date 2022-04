Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anuntat ca daca Nicolae Ciuca va deveni presedintele PNL, in luna mai a anului 2023 postul de prim-ministru va reveni PSD. Ciolacu a facut precizari și despre cine ar putea fi candidatul PSD la prezidențiale.

- Marcel Ciolacu a anuntat ca daca Nicolae Ciuca va deveni presedintele PNL, in luna mai a anului 2023 postul de prim-ministru va reveni partidului social-democrat. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Ciuca va deveni presedintele PNL, postul de prim-ministru in luna mai 2023 va reveni partidului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi luni, de la 19.00, in Parlamentul Romaniei, la cererea președintelui Senatului, Florin Cițu. Discursul lui Zelenski a fost confirmat de Ambasada Ucrainei in Romania. In deschiderea ședinței, Cițu va ține un discurs de trei minute, iar alte trei minute…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, luni, in sedinta comuna in care presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sustine un discurs prin sistem videoconferinta. La sedinta este prezent si premierul Nicolae Ciuca. Conform programului aprobat de Birourile permanente reunite, presedintii celor…

- Liderii Coaliției de guvernare discuta masuri de sprijin pentru populație in criza energiei. Intalnirea șefilor partidelor de la guvernare se desfașoara in dimineața zilei de marți, 22 februarie. Conform unui comunicat difuzat de Guvernul Romaniei, premierul Nicolae Ciuca nu are in programul de marți…

- Președintele PNL Florin Citu neaga acordul din coalitie privind reducerea TVA la 5% in energie. Cițu a declarat marți ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu acest lucru si ca este un fake news. De asemenea, Florin Cițu ar fi transmis colegilor ca nu mai participa la nicio intalnire a Coaliției pana cand…

- Marcel Boloș a fost propus oficial ministru al Digitalizarii, iar anunțul a fost facut de președintele PNL, Florin Cițu. Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat, joi, ca liberalii au decis sa-l propuna pe Marcel Boloș pentru funcția de ministru al Digitalizarii și Cercetarii. Postul a ramas liber dupa…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a explicat faptul ca, in anul 2023, cand ar trebui sa aiba loc rotația premierilor intre PNL și PSD, liberalii vor cere Transporturile și Finanțele, inclusiv in scenariul in care PSD va lua decizia de a-l susține in continuare pe Nicolae Ciuca pentru funcția de premier.…