- Marcel Ciolacu a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca ”categoric, in anul 2024 nu va fi nicio marire de impozite in Romania”. ”Mai mult, stim cu totii ca in cererea de plata numarul 4, este nevoie de o reforma fiscala. Dar, pana la reforma fiscala, astept de la ministrul Finantelor un plan…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta Executivului, ca asteapta de la ministrul Finantelor un plan de masuri, asumat, atat in ceea ce priveste colectarea la bugetul de stat cat si digitalizarea ANAF si a sistemului vamal, cu termene clare de implementare a sistemului de e-facturare, sigiliul…

- Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a declarat luni ca ministrul Finanțelor, Marcel Boloș (PNL) este „un om foarte responsabil” cu o „abordare total profesionista”, dupa ce ministrul a fost criticat in spatele ușilor inchise chiar de catre colegii sai liberali pentru faptul ca nu opune suficienta rezistența…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Atacarea la CCR a proiectului cu masuri fiscale asumat de Guvern in Parlament este un „atac” ipocrit, din cauza caruia Romania pierde 1 miliard de lei, spune premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a fost intrebat, sambata, daca are probleme similare cu ministrul Finanțelor, care spunea ca nu doarme noaptea…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru o ultima analiza a masurilor de reducere a deficitului fiscal care ar urma sa fie aprobate in ședința de guvern de astazi.

- Protestele angajatilor din Finante continua si vineri in mai multe orase din tara, avand in vedere ca negocierile cu ministrul de resort Marcel Bolos au esuat, sindicalistii pregatindu-se pentru declansarea unei greve in prima parte a lunii septembrie. ‘Protestele angajatilor din Finante continua si…

- Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%.”Asta este un lucru foarte, foarte bun pentru Romania si pentru romani, mai ales ca suntem imntr-o perioada destul de grea pentru tara. Stim bine cum evolueaza deficitul bugetar si problemele care se creeaza in jurul acestui lucru. Suntem foarte…