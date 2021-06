Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a sanctionat, intr-o postare pe Facebook, gafa pe care premierul Florin Citu a facut-o in sedinta cu prefectii, atunci cand a „mutat” localitatea Biliesti din Vrancea in Suceava. „OPRIȚI INUNDAȚIILE! CACI NU ȘTIU UNDE MA AFLU! – poate fi cel mai de succes slogan al premierului Florin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a taxat cu o postare ironica pe premierul Cițu, dupa ce, la videoconferința cu prefecții, seful Executivului a greșit județul in care se afla localitatea Biliești, spunand Suceava in loc de Vrancea. „Opriti inundatiile! Caci nu stiu unde ma aflu”, poate fi cel mai…

- Marcel Ciolacu a sanctionat, intr-o postare pe Facebook, gafa pe care premierul Florin Citu a facut-o in sedinta cu prefectii, atunci cand a "mutat" localitatea Biliesti din Vrancea in Suceava.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, critica dur pe Facebook afirmațiile premierului Florin Cițu, potrivit carora Romania a cunoscut cea mai rapida creștere economica. Social-democratul este de...

- PSD spune ca „este regretabil ca lupta politica interna din PNL pune in pericol realizarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei”.PSD a anunțat, de asemenea ca „a reinnoit oferta de a pune la dispoziție toți specialiștii și experții partidului, care sa se implice pentru ca Romania…

- "Nu exista evenimente publice programate in aceasta zi" este mesajul care apare asazi pe site-ul Guvernului, la Agena publica. Informația este confirmata și de Biroul de presa al Guvernului, care susține ca Florin Cițu nu are, astazi, in program o intalnire cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar o…

- Președintele PSD a anunțat, vineri, ca a vorbit cu premierul Florin Cițu, care l-a sunat sa stabileasca o intalnire privind prezentarea PNRR in Parlament. Marcel Ciolacu a spus ca este salutara decizia premierului de a prezenta PNRR in Parlamentul Romaniei, așa cum a cerut PSD si ii va propune sefului…

- Dacian Ciolos a transmis joi pe Facebook ca, dupa mai bine de 24 de ore, Florin Citu „nu a oferit o explicatie coerenta” cu privire la motivul demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii. Președintele PLUS a precizat ca nu a fost lamurit nici in discutia telefonica pe care a avut-o cu prim-ministrul,…