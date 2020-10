Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dur dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis și a precizat ca responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate „Guvernului condus de Iohannis”. „Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala…