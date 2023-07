Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu este ferm pe poziție și a vorbit prima oara despre problema stadionului din Ghencea. Premierul a trimis Corpul de Control ca sa vada de ce arena, care a costat aproape 100 de milioane de euro, nu a fost inchiriata de CSA Steaua gruparii patronate de Gigi Becali, iar partida FCSB – Dinamo…

- Marcel Ciolacu (55 de ani), prim-ministrul Romaniei, a comentat cel mai fierbinte subiect al momentului in fotbalul romanesc, refuzul celor de la CSA Steaua de a primi FCSB pe stadionul din Ghencea. Vicecampioana ar fi vrut sa dispute derby-ul cu Dinamo de sambata pe arena de 30.000 de locuri din Ghencea,…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a atacat extrem de dur pe juristul CSA Steaua, Florin Talpan, dar și pe cei care se ocupa de stadionul Ghencea. Ciolacu a spus ca este nepermis ca o persoana fara nicio performanța sportiva sa impiedice sportivii sa intre pe o arena a statului, construita din bani publici.”Noi…

- In cadrul conferinței de presa in care a vorbit despre negocierile cu CSA Steaua pentru inchirierea Ghencea, Gigi Becali a vorbit și despre Florin Talpan. Patronul de la FCSB crede ca Florin Talpan, juristul CSA Steaua, este susținut de generalul Catalin Visu, cel care a avut conflicte an trecut cu…

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anuntat, joi, ca a facut o oferta de 10 milioane de euro catre CSA Steaua, drept garantie pentru ca derby-ul cu Dinamo sa se dispute pe stadionul din Ghencea.

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa trimita corpul de control la clubul CSA Steaua, dupa ce echipei lui Gigi Becali i-a fost refuzat sistematic accesul la stadionul din Ghencea, deși s-a aratat dispus sa plateasca și sa ofere garanții financiare, potrivit stiridiaspora.ro. Juristul clubului CSA Steaua,…

- Gigi Becali este incantat ca Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control la CSA Steaua, dupa ce FCSB a primit din nou „interzis” in Ghencea. Omul de afaceri este convins ca cei care conduc clubul armatei nu au fost de buna credința și spune ca unul dintre contestari, juristul Florin Talpan, va avea probleme…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte LPF, a vorbit despre negocierile dintre CSA Steaua și FCSB pentru accesul echipei lui Gigi Becali in Ghencea, la meciul cu Dinamo. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport…