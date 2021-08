Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu ar fi fost convocat la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Chemarea ar avea legatura cu arestarea premierului roman din SUA pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului, spun surse din mass-media. Pațania lui Florin Cițu a fost comentata de și…

- ​Ludovic Orban nu ar fi avut informații despre faptul ca Florin Cîțu a facut doua zile de închisoare în SUA dupa ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Potrivit acestora, actualul premier nu i-ar fi spus nimic șefului…

- Potrivit Realitatea PLUS, șeful statului va participa la ședința saptamanala a Executivului, care are loc maine, la Palatul Victoria. Cand participa la o ședința de guvern, o și prezideaza, respectiv președintele conduce ședința.Este o ședința importanta, și asta deoarece se concentreaza pe educație.…

- Aactul aaditional la acordul de guvernare a fost semnat la finalul lunii aprilie și specifiica in ce condiții se poate face revocarea unui ministru de catre premierul Romaniei. Astfel, potrivit acordului, formațiunea din care face parte minstrul care urmeaza sa fie revocat trebuie sa fie notificata,…