- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat Partidul Laburist pentru victoria sa in alegerile din Marea Britanie. Social-democrația este in creștere, a spus premierul care a subliniat faptul ca Marea Britanie este un partener strategic pentru Romania și casa a mii de romani.

- Laburiștii au caștigat alegerile generale in Marea Britanie. Partidul Laburist ar fi obținut 410 mandate in Parlamentul britanic, in timp ce conservatorii doar 131. Keir Starmer va fi prim-ministru.

- Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei pro-Brexit, a declarat luni ca va candida la alegerile de luna viitoare din partea formatiunii de dreapta Partidul Reformei, relateaza Reuters. Nigel Farage, in varsta de 60 de ani, declarase anterior ca nu va candida la alegeri, insa acum a precizat ca s-a…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…