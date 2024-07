Ciolacu îi dă peste nas lui Ciucă Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care va fi nevoie sa faca un anunt privind candidatura sa la alegerile prezidentiale, va face acest gest din Romania si nu din strainatate. El a fost intrebat cand urmeaza sa faca un anunt referitor la o candidatura a sa la alegerile prezidentiale, avand in vedere ca presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a facut recent o declaratie la Washington privitoare la candidatura sa la functia de sef al statului. „Cu certitudine nu cand ma duc la Washington. Si eu, cand am vazut prima oara, am crezut ca s-a inscris la conferinta democratilor pentru inlocuirea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

