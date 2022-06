Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea lui Ionel Arsene din functia de presedinte al PSD Neamt, doar pe perioada anchetei referitoare la prabusirea podului de la Lutca, ar detensiona situatia, a afirmat, marti, liderul PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. „Nu stiu cui sa-i cer mai repede explicati: constructorului,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, are "maturitatea politica necesara" de a se autosuspenda de la conducerea filialei PSD Neamt pe perioada anchetei demarata dupa ruperea podului de la Lut

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca i-a cerut liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, sa se autosuspende din partid, pana la finalizarea anchetei privind prabușirea unui pod peste Siret. Liderul PSD ii cere lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, sa se autosuspende de la conducerea organizației…

- Marcel Ciolacu vrea ca presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, sa faca un pas in spate si sa renunte la sefia filialei PSD pana la incheierea anchetei care a fost demarata dupa ruperea podului de la Lutca.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca suspendarea lui Ionel Arsene din funcția de președinte PSD Neamț pe perioada anchetei privire la prabușirea podului de la Luțca „ar detensiona” situația.

- Marcel Ciolacu, liderul social democraților și președinte al Camerei Deputaților, ii cere lui Ionel Arsene sa se suspende de la conducerea PSD Neamț, pe perioada anchetei privind prabușirea podului de peste Siret, de la Luțca.

- O lista a dezastrelor patronate de Arsene (PSD): doar in ultimii trei ani, numele sau a fost implicat in incendiul de la spitalul Piatra Neamt, esecul spitalului Letcani, podul prabusit peste Siret. El este judecat pentru coruptie, fiind deja condamnat in prima instanta la peste opt ani de inchisoare.…

- „Multe dintre masuri au fost discutate in spatiul public, cele cu voucherele, vedem la transportatori cum facem reducerea pentru anumite accize si distribuitori. Toate intra in acest pachet „Sprijinin pentru Romania”. Unele au fost deja convenite in coalitie. Aproape 17 miliarde lei. Din aceste 17 miliarde…