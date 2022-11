”Tu te interesezi de caldura bucurestenilor pe 10 noiembrie? Tu in noiembrie te trezesti? Sa sune Ciolacu. E o incoerenta, are excedent in septembrie de 200 de milioane de lei si cere ajutor la guvern. O sa avem discutia in coalitie, daca premierul doreste sa aiba aceasta discutie, nu e in atributiile mele”, a spus Ciolacu, duminica seara, la un post TV, dupa ce primarul Capitalei i-a cerut sa vorbeasca cu Ministrul de Finante pentru a rezolva problema termiei in Bucuresti.”Din punctul meu de vedere, imi mentin parerea, cel mai bine este sa isi dea demisia, sa lase bucurestenii sa gaseasca un…