Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca declaratia sefului statului cu privire la proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc a fost una care "descalifica total" functia prezidentiala si care "arata cat de jos poti sa ajungi in politica".



"Iesirea de astazi a presedintelui Iohannis arata cat de jos poti sa ajungi in politica. Este o iesire care descalifica total functia prezidentiala. Ii amintesc presedintelui Iohannis ca nu a avut nicio reactie cand ambasadorul Romaniei la Budapesta a fost terfelit in urma cu cateva zile. A tacut complice.…