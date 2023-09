Ciolacu i-a trimis pe șefii OMV să negocieze cu Nehammer In cursul zilei de luni, 18 septembrie, șeful OMV, Alfred Stern, a incercat sa-l convinga pe premierul Marcel Ciolacu sa modifice legea offshore și sa reduca la jumatate taxa de solidaritate. Prezența delegației OMV, condusa de CEO, Alfred Stern, la Palatul Victoria pentru a negocia doua probleme pe care OMV Petrom le reclama in legislația romaneasca, și anume dreptul de preemțiune al statului roman pentru gazele din Marea Neagra și taxa de solidaritate, a venit pe fondul tensiunilor dintre București și Viena, pe subiectul Schengen. Marcel Ciolacu i-a refuzat pe austrieci. El le-a spus ca legea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

