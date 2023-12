Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in sedinta de Guvern ca astazi vor aloca sumele necesare in vederea bunei functionari a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. ”Ii cer domnului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, sa se uite cu atentie la ceea ce se intampla…

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Sumele platite de Guvern catre furnizori pentru schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie insumeaza pana acum undeva la 23 miliarde lei, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, duminica, pe B1 TV. „Imi doresc ca iarna asta romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor.…

- El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate companiile in Romania iar o schimbare a cadrului legislativ acum ar fi cel putin suspecta si in detrimentul romanilor.”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost…

- Actiunea sindicala de la proiectele Gorgon si Wheatstone din Australia de Vest urmeaza discutiilor zilnice din aceasta saptamana pentru a incerca sa se ajunga la un acord. In cele din urma, negocierile nu au reusit, totusi, sa rezolve o disputa de lunga durata cu privire la salarii si securitatea locurilor…