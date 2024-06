In debutul ședinței de guvern, premierul Marcel Ciolacu (PSD) a solicitat public ministrului Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern pentru organizarea alegerilor. Deciziile din coaliția de guvernare au determinat premierul sa solicite vicepremierului și ministrului afacerilor interne sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidențiale. ”In urma deciziilor din coaliția de guvernare, […] The post Ciolacu i-a cerut public lui Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern pentru prezidențiale appeared first on Puterea.ro .