Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca Executivul trebuie sa ia de indata masuri ca instantele sa nu fie blocate cu sute de mii de procese, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului asupra Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta. "Am atras atentia Guvernului in repetate randuri cu privire la problemele de legalitate din ordonantele militare. Dar au preferat sa actioneze in forta, cu gandul doar la imagine si mai putin la drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor!…