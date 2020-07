Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca actualul Guvern trebuie sa plece cat mai rapid din funcție și schițeaza o serie de motive pentru care va fi depusa moțiunea de cenzura.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați masca... incepe sa puta. Bani au fost…

- PSD nu renunța la ideea depunerii unei moțiuni de cenzura la adresa guvernului.Ba mai mult, trece chiar și la fapte.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca in mod „categoric” social-democratii vor introduce in luna august motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara ”convins” ca motiunea de cenzura anuntata de formatiunea politica pe care o conduce va intruni voturile necesare pentru a fi votata. El critica dur programul de relansare economica anuntat de guvern, sustinand ca acesta a fost lansat „la carciuma”.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. Mai mult, dupa starea…

- De fiecare data cand i s-a oferit ocazia sau a fost intrebat public despre eventualitatea susținerii unei Moțiuni de Cenzura dupa ridicarea Starii de Urgența, președintele PRO Romania a raspuns deschis ca este nevoie de o astfel de masura drastica. In condițiile in care Guvernul Orban a fost total ineficient…

