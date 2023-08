Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat, masurile de echilibrare fiscala si cele pentru combaterea evaziunii, informeaza News.ro.”Vreau sa anunt…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat ca Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscala și bugetara, ci iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului, ceea ce inseamna ca iși pune mandatul de șef al Executivului pe masa, in cazul in care Opoziția vine cu o moțiune de cenzura.

