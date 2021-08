Ciolacu: Guvernul are un plan de a majora preţuri pentru ca…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o treime dintre romani sunt deja in pragul saraciei, inainte de scumpiri, si ca actualul Guvern are un plan foarte bine pus la punct de a majora preturi pentru ca apoi sa vina cu o relaxare a acestora. Ciolacu a vorbit si despre datoria Romaniei care a ajuns la 50 la suta din PIB. „Pana sa stau de vorba cu specialistii din cadrul partidului, am crezut ca avem de-a face cu o incompetenta, de altfel lucru evident pentru acest guvern care din Guvernul Romaniei a devenit Guvernul coalitiei si acum s-a transformat intr-un bazar. Ati vazut ca totul se negociaza…