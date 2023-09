Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca Executivul discuta vineri despre impactul pe care razboiul din Ucraina l a avut asupra bugetului de stat al Romaniei, pentru a transmite ulterior datele la Bruxelles.Trebuie sa discutam astazi, cu cifre clare, si deja le avem, despre impactul pe care razboiul din…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles pentru a negocia posibilitatea ca Romania sa nu se inscrie in ținta de deficit bugetar in acest an. Principalul argument al premierului a fost ca Romania cheltuie foarte mulți bani pentru a ajuta Ucraina și de aceea am ieșit din ținta asumata de deficit.La…

- Premierul Marcel Ciolacu este hotarat sa mearga pana la capat cu reformele, deși sindicatele nu sunt de acord cu masurile de austeritate. „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam…

- Angajați din ANRE, instituția care este arbitrul pieței de energie, amenința Guvernul ca se vor plange la Bruxelles din cauza ordonanțelor austeritații prin care se reduc cheltuielile de la buget.Ei spun ca daca se fac taieri, se incalca independența instituției.Mai scandalos este ca in plina criza,…

- Guvernul pregatește OUG privind masurile fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare, dar inainte de a pune proiectul in transparența decizionala miniștrii vor merge la Bruxelles, dupa data de 21 august. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vor discuta la Bruxelles…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul pregatește plafonarea prețurilor la energie și in sezonul rece 2023 - 2024. Executivul analizeaza un proiect de ordonanta de urgenta prin care sa asigure decontarea unor plati pentru furnizorii de energie.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca Executivul adopta Planul National de Control al Cancerului, prin care se deblocheaza finantarea serviciilor de diagnostic genetic si tratament personalizat.

- Datoria neta a sectorului public, la sfarsitul lui mai, ”era de 2.567,2 miliarde de lire sterline, estimata provizoriu la 100,1% din PIB”, anunta in raportul lunar ONS. Ultima oara, proportia datoriei raportatata la PIB a depasit 100% in martie 1961. Insa, aceasta cifra ”trebuie sa fie considerata foarte…