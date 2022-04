Stiri pe aceeasi tema

- Revine in atenție subiectul „rotativei” in privința funcției de premier, in actuala Coaliție de guvernare, pe fondul candidaturii lui Ciuca la șefia PNL. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca daca actualul premier, Nicolae Ciuca, va deveni președintele PNL, in mai 2023 postul de prim-ministru va…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca daca Nicolae Ciuca va deveni presedintele PNL, in luna mai a anului 2023 postul de prim-ministru va reveni partidului social-democrat. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Ciuca va deveni presedintele PNL, postul de prim-ministru in luna mai 2023 va reveni partidului…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va da premierul in anul 2023. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Nicolae Ciuca va deveni presedintele Partidului National Liberal, cu certitudine de suta la suta functia de prim-ministru, in mai 2023, va reveni Partidului…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca PSD va da premierul in anul 2023, daca Nicolae Ciuca va prelua sefia PNL. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Nicolae Ciuca va deveni presedintele Partidului National Liberal, cu certitudine de suta la suta…

- „Sper ca acest nou scandal din PNL sa nu afecteze coaliția și actul de guvernare. Dupa ultimele discuții avute cu primul ministru, consider ca suntem intr-o logica normala, in rest sunt problemele PNL”, a spus Marcel Ciolacu. Florin Cițu a demisionat, sambata, din funcția de președinte al Partidului…

- Unul dintre cei mai importanți lideri liberali, Ben Oni Adelean, transmite ca gruparea are nevoie de forțe proaspete și cere „o schimbare de macaz”. Indemnul sau vine in contextul in care 40 de lideri liberali au semnat o scrisoare prin care cer demiterea actualului președinte, Florin Cițu. „Partidul…

- Informații de ultima ora pe scena politica din Romania. Un membru important din USR este pregatit in orice moment sa preia conducea partidului și totodata sa ii ia locul lui Dacian Cioloș. Este vorba despre Catalin Drula, vicepreședintele USR, care s-a declarat dispus sa preia conducerea partidului…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca partenerii din coaliție trebuie sa depașeasca ,,zona de declarații politice și de fandoseli”, referindu-se la ultima serie de atacuri reciproce dintre reprezentanții Partidului Național Liberal și cei ai Partidului Social Democrat. ,,In acest moment,…