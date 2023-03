Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala orice s-ar intampla, declara președintele PSD, Marcel Ciolacu. Despre Nicușor Dan, președintele PSD spune ca a ințeles ca e un om „foarte inteligent”, dar „administrația nu e la indemana oricui”.

- Deși a tot vehiculat numele Gabrielei Firea, Marcel Ciolacu a evitat, pana acum, declarații concrete in legatura cu persoana care va candida din partea PSD la Primaria Capitalei. „Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei. Vreti sa iesim dupa emisiune prin Bucuresti sa vedem…

- "Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei. Vreti sa iesim dupa emisiune prin Bucuresti sa vedem ce a facut Nicusor Dan din Bucuresti? E vreun dezvoltator in Bucuresti care nu isi face cruce sa scape odata de el? E cineva care sa il laude pe Nicusor Dan? A facut ceva Nicusor…

- Nicușor Dan a oferit o prima reacție vis-a-vis de speculațiile privind o candidatura PSD-PNL a Gabrielei Firea. Edilul orașului a precizat mai este un an si jumatate pana atunci si intre timp sunt destul probleme administrative de rezolvat. Nicușor Dan a mai declarat ca, in scneariul in care Gabriela…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Antena 3, ca PSD merge in acest moment cu Gabriela Firea candidat la Primaria Capitalei, mai ales ca si aceasta isi doreste un nou mandat. Cred ca va fi cel mai bun candidat de departe, nu doar de la PSD ci de la toate partidele, a mai spus…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, ar avea intenția sa candideze pentru postul de primar general la Primaria Capitalei, dezvaluie jurnaliștii de la Puterea . „Horia Constantinescu susținut de liderul PSD Sector 1, Florin Manole, dar și de fostul premier Adrian Nastase, spera sa fie candidatul PSD la…

- In goana disperata dupa imagine, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat ca va continua programul de fertilizare in vitro demarat la Primaria Capitalei, dar nu a precizat niciodata cați bani ai bucureștenilor s-au tocat pentru pentru acest program. Programul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca PNL trebuie sa se decida daca isi pe mai departe o coalitie in adevaratul sens al cuvantului, atat la nivel local, cat si central. „Eu, sincer, si le transmit acum si partenerilor nostri, consider ca si din 2024 putem continua acest format de coalitie", a…