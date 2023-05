Ciolacu forțează impozitarea progresivă: Dacă vrem să ne raportăm la Rusia Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit, luni seara, la cota unica de impozitare, afirmand ca mai exista un singur stat european care nu are impozitarea progresiva. ”Rusia mai are cota unica”, a afirmat Ciolacu. ”Vad ca e o incrancenare, mai exista cred ca un singur stat european care nu are impozitarea progresiva. Sa ma ierte partenerii mei, nu inseamna ca s-a ales praful de liberalism. Cota unica nu mai exista. Eu am spus foarte clar in spatiul public, intai trebuie sa isi faca statul roman datoria si ANAF-ul sa colecteze mai bine ca sa ajungem la o impozitare progresiva. Dar ca si perspectiva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

