- Marcel Ciolacu, președintele PSD, il critica din nou pe premierul Florin Cițu. Președintele social-democraților a scris, sambata, pe Facebook ca Fondul Monetar International confirma ca economia Romaniei e „un pacient care a ajuns la ATI”, insa doar premierul nu-i vede pe „romanii de explozia prețurilor”.…

- Fondul Monetar International (FMI) confirma ca economia Romaniei e un pacient care a ajuns la ATI, sustine presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Si FMI confirma: economia Romaniei e un pacient a carui operatie "a reusit"... incat a ajuns la ATI! Am citit cu ingrijorare cele mai recente evaluari ale…

- Partidul Social Democrat a anunțat luni, 23 august, ca, „imediat ce va fi posibil”, va ataca la Curtea Constituționala proiectul de lege prin care șefei TVR, Ramona Saseanu, și șefului Radioului Public, Liviu Popescu, le-au fost prelungite mandatele interimare printr-o Ordonanța de Urgența adoptata…

- Liderul principalei formațiuni de opoziție anunța o noua moțiune de cenzura la adresa Guvernului condus de catre liberalul Florin Cițu. Președintele PSD-ului da ca sigura depunerea unei moțiuni de cenzura, anunțand un orizont de timp in care ar putea fi facut un astfel de pas. Intrebat cand va depune…

- "O sa stau de vorba cu colegii mei sa gasim formula legala adecvata, pentru ca am inteles ca au voie concertele pana la 75.000 de oameni in spatiu liber. Dar la mitinguri – ei cu congres, am inteles ca au anuntat peste 5.000 de oameni – stiti cati oameni au voie sa se prezinte la miting? Cinci sute,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Antena 3, ca Guvernul a eșuat in campania de vaccinare și a ironizat videoclipurile in care membrii Executivului indeamna la vaccinare. „Stiti cati s-au vaccinat azi? A zis Iohannis ca vaccinam 100.000 pe zi. Oamenii nu mai au incredere. Daca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat pe premierul Florin Cițu, dupa ce acesta, in cadrul videoconferinței cu prefecții, a greșit județul in care se afla localitatea Biliești, spunand Suceava in loc de Vrancea. „Opriți inundațiile! Caci nu știu unde ma aflu!”, a scris social-democratul pe contul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca social-democratii vor contesta la Curtea Constitutionala schimbarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului si ca vor reclama Comisiei Europene acest demers, el subliniind ca PSD „si-a recastigat credibilitatea in fata Comisiei Europene” si va continua…