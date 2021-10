Ciolacu: Florine, Superman, ai căzut în cap! Zboară acasă! Ai eșuat BIG TIME! Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a spus premierului Florin Cițu ca “trebuie sa plecați azi. Nici macar n-ați inceput sa guvernați. Noua luni v-ați batut precum chiorii pentru șefia PNL.” Dvs trebuie sa plecați azi, pentru ca nici macar n-ați inceput sa guvernați. Noua luni v-ați batut ca chiorii pentru șefia PNL. Și astazi ați ajuns șef peste un hoit politic. PNL a ajuns sa miroasa a PNȚCD. Dar asta e problema voastra! Problema noastra și a romanilor este ca ați distrus țara in lupta voastra absurda pentru ciolan! ”Echipa caștigatoare este de fapt echipa ucigatoare! Ați jucat golf cu viețile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "Florin Cîțu, ai eșuat big time" - i s-a adresat premierului liderul PSD, Marcel Ciolacu, într-un discurs plin de ironii susținut la dezbaterea moțiunii de cenzura.Ciolacu nu a purtat masca de protecție, iar dupa ce Ludovic Orban i-a atras atenția a replicat ca în…

- Orban a subliniat ca președintele Klaus Iohannis ”vrea un PNL progresist”, dar a facut apel la liberali sa iși ”apere valorile”.”Domnul Cițu, ne uitam in moțiunea care a caștigat Congresul și vedem ca nu are nimic din filonul național, din ceea ce inseamna relația fireasca cu morala creștina, apararea…

- „Am stat trei zile la Buzau și am stat numai printre oameni. Spun ca vor sa scape de Cițu”, a raspuns Marcel Ciolacu, intrebat despre ramanerea lui Florin Cițu la Guvern, in contextul votului pe moțiunea de cenzura depuse de PSD, ce se va da marți, 5 octombrie, in Parlament. Liderul PSD susține ca sunt…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la Romania TV, ca nu a mai purtat discuții de sapte luni cu presedintele Klaus Iohannis și ca șeful statului ”o fi avand treaba cu guvernarea”, potrivit Agerpres . „Nu am avut nicio discutie (de sapte luni, n.r.) cu presedintele Romaniei. Eu…