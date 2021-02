Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca firmele romanesti vor continua „sa dea faliment pe banda rulanta”, in timp ce in Guvern, premierul Florin Citu „ii da in cap” ministrului Economiei cu "bata" Corpului de control.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca firmele romanesti vor continua "sa dea faliment pe banda rulanta", in timp ce in Guvern premierul Florin Citu "ii da in cap" ministrului Economiei. "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretentii poti avea de…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca a dispus o investigatie din partea Corpului sau de control pe modul de aplicare a Masurii 3 - granturi de investitii pentru IMM-uri. "Dupa o discutie cu ministrul Economiei, despre Masura 3 (granturi pentru IMM-uri), am decis ca este imperios sa se faca o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are o prima reacție dupa anunțul de investitura al președintelui Klaus Iohannis, și a declarat la RTV ca „pana acum am avut un guvern eșuat PNL”. „Ce vrem acum, reșaparea acelui guvern PNL eșuat?„, a continuat acesta la postul tv. Intrebat daca se teme de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Florin Cițu nu este potrivit pentru funcția de premier. Ciolacu considera ca Florin Cițu este ”groparul economiei romanești”, din funcția de ministru al Finanțelor. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori…

- Social-democrații au fost primii la consultarile de la Palatul Cotroceni și au propus un guvern de uniune naționala din care sa faca parte toate forțele politice care au intrat in Parlament, inclusiv PNL, iar acest guvern sa fie condus de medicul Alexandru Rafila – declara președintele PSD, Marcel Ciolacu.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu o replica la adresa declaratiilor date de Klaus Iohannis joi, cand le-a cerut oamenilor sa iasa in numar mare la urne si sa voteze PNL. Ciolacu a subliniat ca romanii trebuie sa iasa la vot pentru a trimite acest Guvern „acasa”. „Intr-adevar, romanii trebuie…