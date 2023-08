Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca un proiect aflat in prima lectura se refera la accelerarea absorbtiei de fonduri europene din exercitiul financiar 2021 – 2027. “Alt proiect important vine de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, este azi in prima lectura. Se refera la accelerarea absorbtiei de fonduri din exercitiul 2021 – 2027. Sunt fonduri care pot veni in Romania inca din acest an. Estimarea domnului ministru Caciu este ca astfel putem solicita Comisiei anul acesta, plati de minimum 500 de milioane de euro. Sunt bani care se adauga deja…