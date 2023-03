Ciolacu, ferm convins că noul Guvern va „performa” mai bine Presedintele PSD este ferm convins ca va exista o rotatie a premierilor, iar viitorul Guvern va functiona mai bine. Potrivit lui Ciolacu, rotatia va fi „foarte rapida si foarte lina si va avea ratiuni, in primul rand, statale, nu politice”. „Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica. Este un lucru convenit printr-un protocol politic. Avem un acord stiut de un an si jumatate. Stiam acest lucru si eu, si domnul Ciuca, si domnul Bolos, si domnul Grindeanu, si toata lumea. Este un acord politic si cred ca trebuie si noi, politicienii, sa dam dovada ca ne tinem cuvantul dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Din punctul meu de vedere, avem o lege deja trecuta prin Parlament, prin avizele tuturor ministrilor si nu va ascund ca si astazi am avut o intalnire cu domnul prim-ministru si cu toti ministrii de resort, normal si ministrul Muncii, pentru ca el este seful de fila pe acest jalon si cautam solutiile…

- "Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica. Este un lucru convenit printr-un protocol politic. Avem un acord stiut de un an si jumatate. Stiam acest lucru si eu, si domnul Ciuca, si domnul Bolos, si domnul Grindeanu, si toata lumea. Este un acord politic si cred ca trebuie si…

- Marcel Ciolacu nu exclude o candidatura in tandem cu Nicolae Ciuca pentru functiile de premier si presedinte la alegerile din 2024. Presedintele PSD vizeaza Presedintia Romaniei, iar liderul PNL ar urma sa conduca Guvernul PNL-PSD."E un scenariu nu exclus, dar nu e un scenariu simplu. Sunt cele doua…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este de acord cu premierul Nicolae Ciuca referitor la data rotatiei premierilor si ca 25 mai, ziua Inaltarii si Ziua Eroilor, trebuie respectata la adevarata sa valoare. „In acest moment, in interiorul PSD exista o decizie ca eu sa fiu desemnat pentru…

- „Am spus. Cred ca, nu stiu nu e luata inca o decizie de a fi impreuna, dar eu cred ca impreuna cu domnul prim-ministru Ciuca putem creiona, in viitor, si din 2024 o coalitie, daca nu chiar o alianta”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat duminica la Prima News, daca in 2024, PNL si PSD vor fi singuri…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dat asigurari, vineri la Vaslui, ca la sfarsitul lunii mai presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi numit premier, afirmand ca in caz contrar in Romania vor avea loc alegeri anticipate. Stanescu a participat la Conferinta Judeteana a PSD Vaslui, in cadrul careia…

- „Domnul prim-ministru Nicolae Ciuca e un om de onoare. E militar si general si sunt ferm convins ca nu sunt probleme. Atributul desemnarii primului-ministru este al presedintele Romaniei, conform Constitutiei. Daca nu se doreste, cu toate ca nu sunt un mare fan al alegerilor anticipate, cred ca aceea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 13 decembrie, ca Partidul Social Democrat avea mai mult de castigat daca ramanea in opoziție si acest lucru ar fi insemnat ca urmau demersurile de suspendare a presedintelui. „Sa nu credeti ca ne opream usor!”, a spus el. „Important e ca ne-am implicat,…