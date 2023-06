Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor Europeni (PES) l-a felicitat, marți, pe Marcel Ciolacu, dupa ce liderul PSD a fost desemnat premier de catre presedintele Klaus Iohannis. Socialiștii europeni au transmis un mesaj, prin intermediul Facebook, dupa anunțul venit de la Cotroceni, la finalul consultarilor convocate…

- "Salutam desemnarea Marcel Ciolacu pentru a fi noul prim-ministru al Romaniei. El este liderul partidului membru cu drepturi depline al PES Partidul Social Democrat și urmeaza sa ia poziția de conducere a unei coaliții marețe inființata pentru a asigura stabilitatea țarii. Guvernul socialdemocrat se…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca „nu mai tarziu de seara aceasta” va avea loc o discuție a lui Marcel Ciolacu, dupa desemnarea pentru funcția de premier, cu UDMR. „Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul președinte Ciolacu, a reieșit foarte clar ca vom mai avea discuții cu UDMR. Pana in…

- Un nou scandal mocnește in coaliția de guvernare. In timp ce rotativa a fost pusa pe pauza din cauza grevei profesorilor, cel puțin in declarațiile publice, in realitate se duc negocieri dure. PSD amenința cu alegeri anticipate daca Marcel Ciolacu nu ajunge la Palatul Victoria. Au și un termen: finalul…

- Orice negociere privind viitorul cabinet trebuie suspendata pana la rezolvarea solicitarilor sindicatelor și a reformei pensiilor speciale, spune președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. „De cand am intrat la guvernare prioritatea noastra a fost stabilitatea țarii și buna guvernare,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca exista prea puține femei in politica si in administratia publica, cu toate ca sunt peste 9,8 milioane de femei in Romania. ”In Romania sunt 9,803 milioane de femei. Desi reprezinta 51.5% din totalul populatiei, femeile sunt foarte putin reprezentate in autoritatile…

- Eugen Teodorovici, fost ministrul de Finante, a comentat in cadrul emisiunii “Puterea cuvantului” aparitia in presa a unor stenograme ale discutiilor purtate in cadrul coalitiei PNL-PSD, referitoare la constrangerile bugetare ce urmeaza a fi implementate de Guvern. Acesta considera ca Guvernul nu poate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca „este profund inechitabil” ca atunci cand cetatenii se confrunta cu greutati si cu scaderea puterii de cumparare cheltuielile statului sa se extinda fara masura, context in care solicita „o curatenie generala in cheltuielile publice”. „Este profund…