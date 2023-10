Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca nu va mai solicita devansarea termenului de 18 octombrie la care Curtea Constitutionala va dezbate sesizarea USR si Fortei Dreptei pe legea privind masurile fiscale pe care si-a asumat raspunderea Guvernul. „E totusi o lege destul de stufoasa. Nu as vrea totusi sa pun niciun fel de presiune […] The post Ciolacu face un pas in spate in privința sesizarii la CCR a legii austeritații: Nu as vrea sa pun niciun fel de presiune pe judecatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .