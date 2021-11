Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban nu este de acord cu alianța dintre PNL și PSD, el urmand ca vineri sa ii ceara demisia lui Florin Cițu, la mai puțin de doua luni de la instalarea in fruntea liberalilor. Orban este de parere ca președintele Klaus Iohannis va decide viitorul șef de la Palatul Victoria alaturi…

- Liderii PNL au decis, luni seara, sa reia negocierile pentru formarea unei majoritați in Parlament astfel incat sa reușeasca sa treaca un guvern, dar, deși la nivel oficial declarațiile liberalilor ar favoriza o refacere a fostei alianțe cu USR, in interiorul partidului s-a discutat aplicat despre o…

- Legat de majorarile produselor și serviciilor din ultima perioada, premierul interimar Florin Citu a declarat ca este nevoie de constituirea unui comitet de macrostabilitate avand in vedere ca dinamica preturilor a depasit estimarile Bancii Centrale, dar aceasta decizie apartine guvernatorului BNR.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca „nu e nicio piedica” o eventuala propunere tot a lui Florin Citu in functia de premier. Pe de alta parte, nu a vrut sa comenteze varianta Orban la Palatul Victoria.

- Pentru prima data in istorie, un Guvern al Romaniei a picat la o moțiune de cenzura cu peste 280 de voturi. Florin Cițu l-a surclasat pe Ludovic Orban. In 2020, Ludovic Orban era demis cu 261 de voturi, iar acum, urmașul sau in fruntea PNL și la Palatul Victoria a strans 281 de voturi. Chiar și așa,…

- Primarul Emil Boc a fost fotografiat mascat, in noaptea de sambata spre duminica, la UNTOLD. Conform unor surse Știri de Cluj, primarul a umblat și prin mulțime și s-a fotografiat cu festivalierii. Invitatul special al Clujului a fost Lucian Bode, ministrul de Interne și cel mai probabil viitorul…

- Ionut Mosteanu a afirmat, referitor la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis catre USR PLUS ca partidul sa se gândeasca la aceasta alianta cu AUR pentru o motiune de cenzura, ca seful statului ar trebui sa cheme formatiunile politice la Cotroceni, iar Florin Cîtu sa faca un pas în…