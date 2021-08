Stiri pe aceeasi tema

- „Eu știu ca și in statutul Partidului Social Democrat, și in statutul Partidului Național Liberal persoanele care au condamnari penale nu pot sa acceada la conducere și la funcții publice. (…) Ce facem cu Fara penali in funcții publice? Fara penali reabilitați in funcții publice, deci reabilitam, pai…

- „Cand te urci beat la volan, ești iresponsabil, cand faci... e infracțiune! (...) Am vorbit cu avocații, e infracțiune clara. Credeam ca domnii Iohannis, Cioloș, Barna sunt cu ”fara penali in funcții publice”. Cand faci imprumuturi și nu dai banii inapoi, ești țepar, dai țeapa unei banci. Dar cand eștiprimul…

- „Marea problema e ca in continuare Florin Cițu e premier. Eu, personal, nu ma așteptam, cu toata indarjirea președintelui, ca el e autorul moral a tot ce se intampla acum in Romania… El și-a dorit aceasta coaliție a perdanților, a incalcat spiritul Constituției și nu a lasat PSD sa faca propunerea de…

- Atat a asteptat Marcel Ciolacu. Nu i-a trebuit mai mult ca sa-i asmuta unul contra altuia pe membrii coalitiei de guvernare. Problemele lui Florin Citu cu Justitia americana i-au venit ca servite. Președintele PSD scrie, intr-un mesaj publicat pe Facebook, despre problemele pe care le-a avut premierul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu scrie, intr-un mesaj publicat pe Facebook, despre problemele pe care le-a avut premierul Florin Cițu in Statele Unite. Președintele PSD se intreaba cum vor mai sta la aceeași masa premierul și partenerii din USR PLUS.

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- „Legea spune clar ca nu poți fi membru al Guvernului Romaniei atata timp cat ai savarșit o infracțiune, nu conteaza dac ca ai savarșit-o la tinerețe sau la batranețe. E inadmisibil cum ies liberalii sa-l apere pe Cițu. Ne spun ca e normal sa conduci beat? Romania este pe primul loc in UE la numar de…

- Fostul premier, Adrian Nastase, intervine și el in scandalul legat de cele doua zile de inchisoare petrecute de actualul prim-ministru, Florin Cițu, in Statele Unite. „PNL și USR au inventat un gen nou – „penal”. In noile carți de identitate, la rubrica gen, unii ar putea trece „penal”. E vorba de…