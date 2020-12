Ciolacu face apel la atenție la numărarea voturilor „Le mulțumesc romanilor ca au sancționat aceasta batjocura la adresa lor in ce privește gestionare pandemiei, inchiderea școlilor, a piețelor, a bisericilor, intrarea in faliment a mii de societați cu capital romanesc și sute de mii de șomeri”, a declarat Marcel Ciolacu la anunțarea rezultatelor exit-pollului. Ciolacu susține ca este nevoie de guvern capabil, care are soluții, care știe sa rezolve adevaratele provocari. „Le mulțumesc romanilor care au mers la vot, și-au invins teama in ce privește teama lor dar au ințeles necesitatea ca guvenrul Orban sa plece acasa. PSD are un avantaj in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat duminica seara, dupa anunțarea primelor date exit poll, ca romanii au inteles necesitatea ca guvernul Orban sa plece acasa. "Prin votul de azi, romanii au aratat ca este nevoie de o schimbare. Vreau sa le mulțumesc romanilor ca au sancționat aceasta batjocura…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa ce rezultatul Exit Poll-urilor a aratat ca social-democrații ar fi caștigat alegerile prezidențiale. „Este nevoie de un Guvern capabil care are soluții, care știe sa rezolve adevaratele provocari ale romanilor și le mulțumesc in mod deosebit romanilor care…

- In mai multe secții din București au fost semnate procese verbale in alb, inainte de inchiderea votarii și de numararea voturilor, susțin reprezentanții PNL. Aceștia atrag atenția ca acest lucru este ilegal și susțin ca poliția s-a deplasat deja la trei astfel de secții. PNL filiala Sector…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca alegerile din Bucuresti au fost fraudate, fiind gasite "foarte multe nereguli". "Alegerile in Bucuresti au fost fraudate! O spun Orban - groparul PNL, Plicusor - prietenul Cainelui. Am gasit si noi foarte multe nereguli! De ce nu…

- Primarul reales al Sectorului 3 din București, Robert Negoița, a declarat marți la Digi24 ca „nu se pune problema in acest moment” sa revina in PSD, dar ca a invațat sa nu excluda nimic in viața.Citește și: Noua HARTA politica a țarii! Unde au fost inregistrate marile surprize„Oferte de la…

- Dupa numararea paralela a voturilor din 143 de secții de votare din Cluj-Napoca din totalul de 183, Emil Boc a câștigat alegerile pentru funcția de primar la Cluj-Napoca obținând un scor imens: 74,72%. El este urmat de Emanuel Ungureanu (USR-PLUS),…

- Nicușor Dan, candidatul care a caștigat alegerile pentru primaria Capitalei, potrivit exit poll-urilor, spune ca acest rezultat reprezinta „ziua de naștere a noullui București”. El a facut insa un apel la vigilența in ceea ce privește numararea voturilor.

- Marcel Ciolacu a votat la Buzau, la o secție de votare de la Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la iesirea din secție de votare de la Buzau, ca „patru ani atat municipiul cat si judetul vor fi pe mana unor adevarati administratori si cu siguranta…