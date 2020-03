Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, face un apel catre autoritati "de a acorda o atentie deosebita comunicarii publice", in contextul pandemiei COVID - 19. "In aceste momente dificile pentru Romania fac un apel catre autoritati de a acorda o atentie deosebita comunicarii publice. Trebuie evitate mesajele alarmiste si orice formulari nefericite de natura a induce temeri suplimentare in randul populatiei", precizeaza el, intr-un mesaj pe Facebook. Potrivit acestuia, instituirea starii de urgenta are ca unic scop o coordonare mai eficienta a actiunii autoritatilor…