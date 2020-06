Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a facut miercuri un apel catre toate fortele politice ca in cursul saptamanii viitoare sa se reuneasca la Parlament pentru a promova o lege cu privire la prelungirea mandatelor alesilor locali si la data alegerilor.



"In urma deciziei Curtii Constitutionale, fac apel catre toate fortele politice, in cursul saptamanii viitoare sa ne reunim la Parlament sa putem promova impreuna o lege cu privire la prelungirea mandatelor alesilor locali, cat si cu privire la stabilirea datei alegerilor. Cu alte cuvinte, jocul pe sub masa si cu aranjamentele…