Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca actuala guvernare doreste inchiderea minelor din Valea Jiului, sustinand ca exista din partea guvernantilor "o ura personala" fata de oamenii din Valea Jiului. Marcel Ciolacu a comentat, la Antena 3, situatia protestelor din Valea Jiului, unde aproximativ…

- A fost a șasea zi de proteste in Valea Jiului. Minerii sunt nemultumiti ca salariile au intarziat și ca nu au mai primit tichetele de masa si nici ajutorul pentru transport de aproape un an.

- Diana Șoșoaca a venit cu detalii incendiare despre evenimentele petrecute in Valea Jiului. Fosta senatoare AUR a dezvaluit de ce nu a fost lasat sa intre in Mina Lupeni. Diana Sosoaca rupe tacerea. Avocata a mentionat si condițiile in care lucreaza minerii de la Lupeni și a comparat situația…

- Minerii de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, blocați in subteran de miercuri dupa-amiaza, nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, iși continua protestul, chiar daca sunt epuizați. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, vineri dupa-amiaza,…

- Minerii de la Lupeni, Vulcan și Livezeni nu cer mariri de salarii, ci doar plata muncii lor, afirma Marcel Ciolacu: „Acești oameni nu trebuie umiliți, ei vor doar dialog și sa fie tratați cu demnitate și respect pentru munca lor. Actualii guvernanți nu fac nimic in afara de a taia și distruge”.…

- Marcel Ciolacu a discutat vineri cu minerii din Valea Jiului si a precizat cacei de la Lupeni, Vulcan si Livezeni nu solicita mariri de salarii, ci doar sa fie platiti pentru munca lor. Liderul PSD a adaugat ca acesta este dreptul lor si este alaturi de ei.

- ”Tacerea va face complice, domnule Iohannis!! Oare cat mai protejati mafia PNL-USR din Guvern??! Ati inchis ochii blajin cand PNL a furat sute de milioane de euro in plina pandemie, cu achizitiile de masti si ventilatoare de la UNIFARM. Acum stati si va lustruiti schiurile in timp ce ministrii, pe care…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de joi alocarea sumei de 41,3 milioane de lei pentru asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in urmatoarele 3 municipii: Oradea – 12,3 milioane lei, Timisoara – 9 milioane lei și Bucuresti…