Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din municipiul Suceava incearca sa atraga pentru dezvoltarea și modernizarea orașului sume cat mai mari din fondurile europene. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferința de presa, ca la aceasta data municipalitatea are in implementare 27 de proiecte cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va adopta strategia naționala privind intelignța articiala, prin intermediul careia se va stabili modul in care vor fi atrase fonduri europene pentru dezvoltare.”Adoptam și strategia naționala privind inteligența artificiala. Este cadrul care va fundamenta…

- ”Beneficiarii fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala au primit in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 88,12 milioane de euro (431,65 milioane de lei). Prin platile efectuate la 31 mai 2024, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a decontat cheltuielile…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi ca Guvernul va aloca 1,85 de miliarde de lei in finanțarea proiectelor europene din domeniul transporturilor. Acestea includ proiecte majore ale drumurilor din Romania, printre care și Autostrada Sibiu-Pitești, Autostrada Transilvania și Autostrada Targu Mureș-Iași

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat duminica seara, intr-un interviu pentru Antena 3 CNN, ca Romania se prabușește in lipsa fondurilor europene și in absența implemnetarii fondurilor europene. “Noi am avut timp de 32 de ani creșteri economice de consum. Anul trecut și anul acesta vor fi creșteri…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a criticat conducerea liberala a Primariei Constanta, sustinand ca performanta administrativa, investitiile si accesarea de fonduri europene "lipsesc cu desavarsire in municipiu".

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca atunci cand tipa cate unul pe strada, sau la TV sau in Parlament, trebuie sa li se raspunda foarte clar ca Romania se prabuseste daca nu mai are acces la fondurile europene si daca nu implementeaza reformele UE. El a mentionat ca oamenii politici trebuie…

- Liderii PNL participa la București la evenimentul care incheie conferințele TNL – Europa in fiecare localitate – organizate incepand cu 9 martie la Cluj și apoi in fiecare regiune de dezvoltare.