CIOLACU explică de ce vrea la guvernare: ”Poa’ să se supere cei cu care negociem” Liderul social-democrat Marcel Ciolacu explica de ce PSD doreste sa intre la guvernare alaturi de PNL si UDMR: “este un moment mai dificil decat credem. Daca continuam in acelasi ritm, s-ar putea peste sase luni sa ramanem doar noi pe la televizoare si sa nu mai avem despre ce Romanie sa vorbim. Avem o datorie externa care duce la pierderea suveranitatii”. Ciolacu sustine ca Guvernul “nu are nicio eficienta”, iar Romania este “intr-un plin haos executiv”, potrivit News. “Am creionat un program cat se poate de rapid, cred ca s-a saturat Romania sa ne mai astepte sa luam o decizie si maine, de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

