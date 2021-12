Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, ca vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 nu trebuie impusa. „Exclus ca eu vreodata sa sustin vaccinarea obligatorie. Urmariti asa, din activitatea politica, cand am spus ceva si am incalcat acel lucru. Presedinta Comisiei (Europene – n.r.) are dreptul la opinie. Eu am trait sub comunism. Toate lucrurile se impuneau. Cred, in continuare si cu convingere, ca nu trebuie impusa vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecaruia sa decida“, a declarat Ciolacu, la Romania Tv. El a spus ca este vaccinat anti-COVID-19 cu trei doze si a pledat pentru…