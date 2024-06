Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat, joi seara, ca va anunta saptamana viitoare daca va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de trei zile, vom lua o decizie. (…) Dupa aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca formațiunea sa va avea un candidat propriu in cursa pentru Cotroceni, toate detaliile urmand sa fie facute publice dupa runda de alegeri din 9 iunie. „E normal sa astept votul romanilor. Nu stiu daca a doua zi, dar in prima saptamana…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca „e exclus” ca partidul pe care il conduce sa nu aiba un candidat la alegerile prezidențiale din acesta toamna. El a adaugat, la Antena 3, partidului care iese pe primul loc la alegerile parlamentare trebuie sa dea prim-ministrul in viitorul guvern.

- Premierul Marcel Ciolacu il va propune pe Klaus Iohannis pentru un post in Comisia Europeana. Scenariul a fost avansat la RFI de europarlamentarul și președintele PMP, Eugen Tomac, candidat la alegerile europarlamentare din partea Alianței Dreapta Unita, informeaza Mediafax.

- Comandat de PNL, Filiala Neamț, CMF: 21240015 The post VIDEO. Cafeaua de dimineața. Invitat: Ion Emanuel Mariuț, candidat PNL la funcția de primar al comunei Bargaoani appeared first on Stiri Neamt .

- Iusein Visel este candidat, din parta Partidului Social Democrat, pentru functia de primar al comunei Dobromir, judetul Constanta. Alegerile locale sunt programate pentru 9 iunie 2024. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au amanat pentru finele lunii septembrie 2024 cercetarea specifica in apelului…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti la Ankara, o decizie cu impact pentru fermierii romani si anume reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia. „Este o oportunitate uriasa pentru producatorii romani de a avea acces la o piata imensa, dar in acelasi timp vor putea stabili…

- Prefectul Claudiu-Sorin Gavril a demisionat marti din functie, se arata intr-o informare transmisa de Institutia Prefectului – Judetul Galati. ‘Astazi, 02 aprilie 2024, domnul Claudiu-Sorin Gavril si-a dat demisia din functia de prefect al judetului Galati, urmand sa isi incheie activitatea dupa ce…