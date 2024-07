Anunțul premierului Premierul Marcel Ciolacu exclude categoric speculatiile privind cresteri de taxe care ar fi pregatite de Guvern si le-a cerut ministrilor sa fie mai atenti la comunicarea pe acest subiect. „Exclud categoric toate speculatiile potrivit carora Guvernul ar pregati cresteri de taxe. Exclus! Nu exista niciun pachet cu astfel masuri fiscale care sa fi fost discutat in Guvern sau in Coalitie! Din acest motiv, le-am cerut ministrilor sa nu mai avanseze nicio propunere fiscala in Guvern fara o consultare prealabila cu mediul de afaceri si cu societatea civila”, a afirmat Marcel Ciolacu,…