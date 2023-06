Premierul Marcel Ciolacu a evitat, marți, sa explice de ce a refuzat sa il numeasca pe Mircea Abrudean (PNL) in funcția de secretar general al Guvernului. El a precizat doar ca este ferm convins ca, impreuna cu Nicolae Ciuca, o sa gasesca solutia cea mai buna. ”Sunt ferm convins ca impreuna cu presedintele Senatului, Nicolae […] The post Ciolacu evita sa explice de ce l-a refuzat pe Mircea Abrudean la SGG: „Nu a fost niciun scandal. Mi-am luat tensiunea dimineata – e normala” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .