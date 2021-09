Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca nu o sa isi faca partid politic atunci cand nu va mai fi presedinte al PSD, iar cand va fi "o frana in viitorul PSD", o sa aiba "maturitatea de a pleca". Intrebat intr-o conferinta de presa ce parere are despre faptul ca Liviu Dragnea a anuntat ca va sprijini…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca intenția lui Liviu Dragnea, de a-și face un nou partid, vine din „frustrare”. „Ar fi al treilea președinte PSD care și-ar face partid ca și Mircea Geoana și-a facut un partid și Victor Ponta. Daca doi n-au reușit, incearca și al treilea, poate reușește.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in cadrul Consiliului Politic National al formatiunii, a discutat cu colegii despre faptul ca Liviu Dragnea, fostul lider al social-democratilor, isi va face un partid politic. El exclude insa posibilitatea ca Dragnea sa rupa din filialele PSD. "A…

- Fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea a declarat joi, dupa ce a fost eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova, ca se considera detinut politic si a afirmat ca PSD a devenit un partid "de opereta", condus de oameni "lasi". "Eu ma consider detinut politic, pentru ca am intrat nevinovat.…