Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Targoviste, ca in afara partidului nu are dusmani, ci adversari politici, iar in interiorul acestuia are numai colegi.



"Eu in afara partidului nu am dusmani, am niste adversari politici. In interiorul partidului am numai colegi. Se intampla ca fiecare dintre noi sa avem si un plan personal politic si atunci apare competitia. Competitia nu duce decat la progres. E un lucru demonstrat. Inainte de a intra in conferinta ne-am strans si am stat de vorba si am facut niste reguli democratice de desfasurare a competitiei…