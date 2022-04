Marcel Ciolacu estimeaza ca legea offshore ar putea trece de Parlament in doua-trei saptamani: „O sa o bagam pe procedura de urgenta. A intrat la prima Camera sesizata, la Senat. Eu estimez in maximum doua-trei saptamani, in functie de cat sta la Senat, va trece si merge catre promulgare. (…) Am si spus ca nu pot sa fiu ipocrit si sa ma dezic de trecut, n-am facut-o niciodata si nici nu o s-o fac vreodata, asa este corect. Cred ca actuala lege este corecta pentru statul roman. Vreau sa va spun ca e stipulat foarte clar dreptul de preemptiune a statului roman asupra gazelor extrase din Marea Neagra,…