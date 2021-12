Stiri pe aceeasi tema

- Noul certificat verde COVID ar putea fi emis și celor vaccinați cu o singura doza, potrivit unui draft al proiectului de lege la care guvernanții lucreaza.Alexandru Rafila, noul ministrul al Sanatații, a anunțat, miercuri, se lucreaza la acest draft.Certificatul COVID va fi emis ca și pana acum, pentru…

- Ministrul sanatatii Alexandru Rafila a transmis sambata, in cadrul unei conferinte de presa, faptul ca s-a intalnit cu mai multi specialisti in sanatate publica pentru a discuta despre ce masuri ar urma sa fie impuse in tara noastra pentru a opri pandemia COVID-19, dar mai ales despre certificatul verde.

- Ministrul sanatatii Alexandru Rafila a transmis sambata, in cadrul unei conferinte de presa, faptul ca s-a intalnit cu mai multi specialisti in sanatate publica pentru a discuta despre ce masuri ar urma sa fie impuse in tara noastra pentru a opri pandemia COVID-19, dar mai ales despre certificatul verde.

- Germania a inregistrat sambata cea mai ridicata rata a infectarilor cu Covid-19 de la jumatatea lunii mai, atingand pentru ultimele sapte zile pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori. Pana in luna august, acest prag era stabilit ca limita pentru introducerea unui lockdown strict, relateaza Reuters.…

- Pe 17 septembrie, Guvernul Romaniei a introdus certificatul verde printr-o hotarare care urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Certificatul verde Covid (green pass), raportat la datele pe care le deținem in prezent, nu este doar o absurditate juridica ci și una medicala. Ministrul israelian…

- Terasele din centrul Bistriței au inceput sa iși selecteze clienții, ținand cont de noile restricții. Majoritatea bistrițenilor care au trecut ieri pe la terasele din municipiu nu aveau vaccinul facut, astfel ca nu au fost serviți. Asta s-a vazut și in incasarile de ieri ale teraselor. Restaurantele,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie... The post Hotarare CNSU: Certificatul verde COVID pentru acces in restaurante și la evenimente daca rata de infectare trece de 3…

- Certificatul verde COVID devine obligatoriu si in Romania in cazul unor activitati care se desfasoara in localitati cu rata de infectare intre 3 si 6 cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost adoptata, astazi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Certificatul verde COVID, care atesta vaccinarea,…