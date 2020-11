Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a apreciat, vineri, ca este revoltatoare decizia sefului statului de a vorbi de drepturile copiilor, in contextul in care el si guvernul tin scolile inchise, nu ofera acces la educatie si nu dau bani in plus la alocatii.

- ADVERTORIAL. Presedintele PSD Caraș-Severin sustine ca isi propune sa castige trei mandate: doi deputati si un senator, iar pentru asta a ales candidati cu experienta, fie parlamentara, fie in administratia publica locala, dar in primul rand „am ales candidati care sa reprezinte interesele cetatenilor…

- Creșterea alarmanta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 aduce noi restricții, dupa ședința de Guvern de aseara, la care a participat și președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Inainte de inceperea ședinței, președintele a declarat ca sunt necesare „masuri ferme, masuri mai ferme, pentru a ...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca toata logica PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, in acest moment, este numai una electorala, "fara nicio treaba cu Romania si cu romanii". "Cum sa interzici un pelerinaj la sfintele moaste, suntem o tara ortodoxa, cum sa incepi sa discuti despre ceea ce…

- E mobilizare uriașa la Drumul Taberei, acolo unde, de la 12, președintele Klaus Iohannis, e așteptat sa ia parte la inaugurarea magistralei M5. Un elicopter survoleaza zona, iar la fața locului au fost aduși mai mulți angajați ai SPP. Conform unor informații pe surse, este posibil ca președintele…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis incalca flagrant constituția, iar daca forțele de opoziție nu vor lua in serios suspendarea acestuia, atunci ”Iohannis va juca țonțoroiul pe masa”.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte ales al…